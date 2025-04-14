Жители Подмосковья могут оформить перерасчёт за газ через приложение «Добродел»

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Подать заявку на перерасчёт оплаты за газоснабжение жители Московской области могут через мобильное приложение «Добродел», сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
Услуга по перерасчёты платы за газ оказывается бесплатно. Ответ по заявке поступил в личный кабинет заявителя в течение пяти рабочих дней.«Для подачи этой заявки в приложении нужно перейти в раздел «Услуги», подраздел «Все услуги» — «Дом и ЖКХ», и там выбрать «Перерасчёт размера платы за газ», а затем заполнить онлайн-форму заявления, указав ФИО и номер лицевого счёта, прикрепить необходимые документы и отправить заявку», — говорится в сообщении.
На перерасчёт платы за газ имеют право жильцы, которые временно не жили в квартире, либо если там сократилось число постоянно проживающих.
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Лев Каштанов