В Подмосковье подали более 12 тыс. онлайн-заявок на справки по соцуслугам

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Свыше 12 тысяч заявлений на получение справок по социальным услугам подали через госпортал Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«В рамках комплексной онлайн-услуги «Справки Минсоцразвития МО» можно получить справки о предоставлении компенсаций, пособий, прочих видов социальной поддержки, а также справку о среднедушевом доходе семьи», — отмечается в сообщении.Для получения онлайн-справки пользователь должен авторизоваться, указать цель обращения и заполнить соответствующую электронную форму. Пошлина за предоставление этой услуги не взымается, оформленная справка пересылается в личный кабинет заявителя.
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