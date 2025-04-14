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В Подмосковье подали более 12 тыс. онлайн-заявок на справки по соцуслугам

Фото: istockphoto.com/dusanpetkovic

Фото: istockphoto.com/dusanpetkovic

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Свыше 12 тысяч заявлений на получение справок по социальным услугам подали через госпортал Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«В рамках комплексной онлайн-услуги «Справки Минсоцразвития МО» можно получить справки о предоставлении компенсаций, пособий, прочих видов социальной поддержки, а также справку о среднедушевом доходе семьи», — отмечается в сообщении.
Для получения онлайн-справки пользователь должен авторизоваться, указать цель обращения и заполнить соответствующую электронную форму. Пошлина за предоставление этой услуги не взымается, оформленная справка пересылается в личный кабинет заявителя.

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В Московской области оптимизировали работу четырёх светофоров
14 апреля 2025, 11:39

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Режим работы четырёх светофоров — одного в Мытищах и трёх в Ивантеевке — оптимизировали сотрудники специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области на прошлой неделе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В Ивантеевке были синхронизированы светофоры, установленные на пересечениях улицы Новосёлки с улицами Колхозная, Школьная и Кирова. А в Мытищах был скорректирован режим работы светофора на пересечении Большой Рупасовской улицы с Олимпийским проспектом, благодаря чему было увеличено время для пешеходного перехода», — говорится в сообщении.
В Подмосковье проводится регулярная работа по оптимизации светофорного регулирования, благодаря чему на 10-15% увеличивается пропускная способность дорог и снижается риск ДТП.

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В пяти МФЦ Подмосковья проведут бесплатные консультации по мемориальным услугам
14 апреля 2025, 11:03

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Бесплатные консультации по муниципальным услугам в сфере похоронного дела проведут на этой неделе в пяти подмосковных офисах «Мои документы» — во Власихе, Волоколамске, Наро-Фоминске, Ступине и Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«В рамках бесплатных консультаций специалисты Центра мемориальных услуг расскажут о муниципальных услугах по похоронам, а также о том, какие документы необходимы для их получения. Консультанты предоставят и другую необходимую информацию по данной тематике», — говорится в сообщении.
Консультации будут проводиться 14 апреля в МФЦ в посёлке Власиха (улица Маршала Жукова, дом №10), 15 апреля — в городе Апрелевка Наро-Фоминского округа (улица Августовская, строение 14), 16 апреля — в Сергиевом Посаде (проспект Красной Армии, дом №169), 17 апреля — в Ступине (проспект Победы, дом №51) и 18 апреля в Волоколамске (улица Революционная, дом №3).

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В школах Подмосковья стартовали Всероссийские проверочные работы
14 апреля 2025, 10:45

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся в школах Московской области с 11 апреля, период испытаний завершится 16 мая, сообщает пресс-служба подмосковного министерства образования.
«ВПР обязательны для учеников с четвёртых по восьмые и десятых классов. Проверка проводится по знанию программы русского языка и математики, а также по одному или двум предметам на выбор. Перечень дисциплин, которые можно выбрать, публикуется в личном кабинете школы за неделю до проведения контрольной», — говорится в сообщении.
Проверочные работы пишут на специальных бланках, при этом для части заданий предусмотрена и электронная форма.

Результаты ВПР показывают уровень подготовки учеников и позволяют при необходимости скорректировать образовательный процесс.

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#подмосковье
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Глава Подольска Артамонов отметил призёров Всероссийской олимпиады школьников
14 апреля 2025, 10:45

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Глава Подольска Григорий Артамонов поздравил призёров Всероссийской олимпиады школьников по истории и китайскому языку. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Татьяна Острянинова стала призёром во второй раз: сначала она проявила себя в дисциплине «Искусство», а теперь стала одной из лучших по истории. В этом году подольчанка заканчивает лицей №23 и планирует поступать в МГИМО.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Знания китайского языка на Всероссийской олимпиаде школьников успешно продемонстрировали Алёна Щуренко из лицея №5 и ученика лицея «Парус» Александр Артёменко.
«Наши ребята порадовали успехами на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Они принесли Подольску и Подмосковью уже два первых и семь призовых мест. Уверен, что в будущем они удивят нас новыми успехами», – сказал Артамонов.
Интеллектуальные состязания по 24 школьным предметам продолжаются. Московскую область представляют в том числе 49 юных жителей округа из 14 образовательных организаций. Это в два раза больше, чем в прошлом году.

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Космонавт Борисенко возглавил Общественный совет при подмосковном министерстве
14 апреля 2025, 10:31

Андрей Борисенко (фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области)

Председателем Общественного совета при министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области стал космонавт, Герой России Андрей Борисенко, сообщает пресс-служба ведомства.
«Андрей Борисенко окончил Ленинградский военно-механический институт по специальности «Динамика полёта и управления», руководил полётами в ЦУРе. В космос летал в качестве бортинженера, первый полёт совершил в 2011 году, второй — в 2016. Общая продолжительность двух полётов составила 337 суток 8 часов 56 минут 40 секунд», — говорится в сообщении.
В 2012 году Андрею Борисенко было присвоено звание Героя Российской Федерации, а в 2018 году он получил орден «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени.

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