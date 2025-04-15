В Подмосковье бесплатную парковку для многодетных семей можно оформить онлайн

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Разрешение бесплатно оставлять машину на платных парковках Московской области многодетные семьи могут оформить онлайн — через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«При первом обращении заявитель вносит машину в реестр транспортных средств, имеющих право на бесплатную парковку. Для многодетных родителей запись будет действовать два года, для приёмного родителя и опекуна — один год. На одну семью можно оформить только один автомобиль с правом бесплатной парковки», — говорится в сообщении.Услуга предоставляется бесплатно, срок выполнения заявки — шесть рабочих дней. Подробная информация об оказании услуги — по ссылке.
В настоящее время платные парковки функционируют в одиннадцати подмосковных городах: Сергиевом Посаде, Видном, Реутове, Долгопрудном, Коломне, Подольске, Королёве, Одинцове, Красногорске, Ногинске и Мытищах.
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Лев Каштанов