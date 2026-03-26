ИИ помог устранить более 433 тысяч нарушений порядка во дворах Подмосковья
Свыше 433 тысяч нарушений чистоты и порядка выявили во дворах Московской области благодаря искусственному интеллекту, интегрированному в видеокамеры системы «Безопасный регион». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
Нейросеть анализирует изображение с камер, отмечает нарушения и формирует задачу на исправление. А затем вновь проверяет локацию и фиксирует, что работы провели.
«Чаще всего искусственный интеллект обнаруживал мусор на контейнерных площадках (более 175 тысяч нарушений). На втором месте — переполненные урны (более 54 тысяч случаев). На третьем — мусор на территории (свыше 41 тысячи нарушений)», — говорится в сообщении.Следить за чистотой подмосковных дворов искусственный интеллект начал с августа 2023 года. В этом мониторинге задействованы более 80 тысяч камер.