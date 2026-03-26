На путепроводе у деревни Лукино в округе Серпухов установили капитальные опоры

26 марта 2026, 10:01

Путепровод над железнодорожными путям, расположенный на 95-м километре Старосимферопольского шоссе у деревни Лукино в округе Серпухов, капитально ремонтируют. В настоящее время старый мост снесли, а для нового установили опоры. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».





«Сейчас на объекте устраивают грунтовую стенку за третьей опорой и занимаются укрупнённой сборкой сборка металлоконструкций главных балок на стапеле. В работах заняты 38 человек, задействованы восемь единиц техники», — рассказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.