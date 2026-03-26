Загруженность дорог в Подмосковье утром 26 марта составила четыре балла

26 марта 2026, 10:22

На четыре балла из десяти возможных оценивается степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы наблюдаются на 14 вылетных магистралях при движении в сторону Москвы.





«Сложности с проездом отмечаются на федеральной трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Калужское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.