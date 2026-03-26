Загруженность дорог в Подмосковье утром 26 марта составила четыре балла
На четыре балла из десяти возможных оценивается степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на 14 вылетных магистралях при движении в сторону Москвы.
«Сложности с проездом отмечаются на федеральной трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Калужское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехали более миллиона машин. Это на два процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.