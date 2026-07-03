ИИ помог выявить в Подмосковье свыше 1 500 нарушений правил парковки

03 июля 2026, 09:55

оригинал Фото: istockphoto.com/tupungato

Более полутора тысяч систематических нарушений правил парковки выявили в Московской области благодаря искусственному интеллекту. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





ИИ интегрирован в камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Он следит за ситуацией в запрещённых для парковки зонах. Если оставленный там автомобиль не покинул локацию в течение получаса, фиксируется нарушение, а данные передаются в Центр управления регионом (ЦУР). Информацию проверяют специалисты областного Минтранса, после чего она поступает сотрудникам Управления регионального административно‑транспортного контроля.





«В результате такой работы удалось выявить свыше 1 500 нарушений. На штрафные стоянки эвакуировали 862 машины», — говорится в сообщении.