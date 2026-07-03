Зарайск вышел в лидеры по снижению цен на дачи в Подмосковье

03 июля 2026, 07:47

Фото: iStock/VvoeVale

Руководитель аналитического центра агентства «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов сообщил, что сильнее всего за год дачи в Московской области подешевели в Зарайске: средняя цена там сократилась почти на 23% и опустилась до 2,1 миллиона рублей за объект. Об этом пишет РИА Новости.