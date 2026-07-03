Зарайск вышел в лидеры по снижению цен на дачи в Подмосковье
Руководитель аналитического центра агентства «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов сообщил, что сильнее всего за год дачи в Московской области подешевели в Зарайске: средняя цена там сократилась почти на 23% и опустилась до 2,1 миллиона рублей за объект. Об этом пишет РИА Новости.
Заметное снижение аналитики зафиксировали ещё в Шатуре, где стоимость просела на 18%. В Истре падение составило 11%, в Лотошине — 9,5%, в Красногорске — 9%. В первую десятку по темпам снижения вошли Можайский округ, Одинцовский, Павлово-Посадский, Рузский и Чехов.
По словам Таганова, такая динамика не отражает общий рыночный тренд. Он связал изменения со структурой предложения. На рынок могли выйти более доступные объекты, а часть дорогих и ликвидных лотов, напротив, ушла из продажи.
Рост средней стоимости дач аналитики отметили в Коломне, Ступине и Солнечногорске. Там цены прибавили 16%, 12% и 10,5% соответственно. Следом идут Орехово-Зуевский, Волоколамский, Кашира, Серебряные Пруды, Мытищи, Богородский и Наро-Фоминский округа, где прибавка держится в пределах 8–9%.
Самые доступные дачи в Подмосковье сейчас предлагают в Шатуре — в среднем за 1,6 миллиона рублей. В числе недорогих направлений эксперты назвали Озеры с ценой около 1,8 миллиона и Зарайск с уровнем 2,1 миллиона. В список локаций с невысоким ценником вошли Серебряные Пруды, Егорьевск, Лотошино, Орехово-Зуевский округ, Талдомский, Луховицы и Кашира — там средняя стоимость укладывается в диапазон от 2 до 4 миллионов рублей.
Таганов пояснил, что минимальные цены характерны для удаленных округов. Чем дальше территория от Москвы, тем ниже средний чек на загородное жилье.
Самые дорогие дачи продают в Красногорске — почти за 50 миллионов рублей. За ним следуют Одинцовский округ с уровнем 43 миллиона и Мытищи, где средняя цена достигает 25 миллионов. В верхней части рейтинга остаются Химки, Ленинский, Люберцы, Балашиха, Истра, Пушкинский и Подольск. В этих локациях продавцы в среднем просят от 12 до 21 миллиона рублей. Эксперт объяснил высокий ценник близостью к столице.
Дополнительное давление на рынок дач в Подмосковье оказывает изменение покупательского спроса. Потенциальные владельцы загородной недвижимости стали внимательнее относиться к расходам на содержание участка и дома, включая коммунальные платежи, транспортную доступность и необходимость ремонта. На этом фоне наибольший интерес сохраняется к объектам, готовым к проживанию и не требующим крупных вложений сразу после покупки.
Существенную роль при формировании стоимости также играют качество инфраструктуры и расстояние до Москвы. Даже в пределах одного округа цены могут заметно отличаться в зависимости от наличия удобного подъезда, магазинов, медицинских учреждений и железнодорожного сообщения. Поэтому средняя стоимость по направлению не всегда отражает реальную цену конкретного объекта, особенно если речь идет о современных домах с хорошими коммуникациями.
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