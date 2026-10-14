ИИ помог врачам Подмосковья проверить более 725 тысяч рентгеновских снимков

14 октября 2026, 10:04

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 725 тысяч рентгеновских снимков, сделанных пациентам в медицинских учреждениях Московской области, помог проанализировать искусственный интеллект с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.





ИИ-ассистент проверяет изображение и отмечает участки, где есть основания подозревать патологические изменения.





«Система автоматически обрабатывает снимки, полученные с рентген-аппаратов, флюорографов и маммографов, и выделяет области, которые требуют более детального изучения», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.