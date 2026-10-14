ИИ помог врачам Подмосковья проверить более 725 тысяч рентгеновских снимков
Свыше 725 тысяч рентгеновских снимков, сделанных пациентам в медицинских учреждениях Московской области, помог проанализировать искусственный интеллект с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
ИИ-ассистент проверяет изображение и отмечает участки, где есть основания подозревать патологические изменения.
«Система автоматически обрабатывает снимки, полученные с рентген-аппаратов, флюорографов и маммографов, и выделяет области, которые требуют более детального изучения», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Он также подчеркнул, что технология только помогает медикам, а не заменяет их. Окончательное заключение даёт врач. И он принимает решение о дальнейших обследованиях и тактике лечения.