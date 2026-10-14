Подмосковные пилоты дронов завоевали медали на первенстве России

14 октября 2026, 09:14

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали завоевали Кирилл Журавлёв из Подольска и Мирон Черемных из Королёва на первенстве России по гонкам дронов. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





Соревнования проходили на базе Федерального центра беспилотных авиационных систем в индустриальном парке «Руднево» в Москве с 9 по 11 октября.





«На высшую ступень пьедестала почёта подмосковные спортсмены поднялись в командном зачёте в классах 330 и 75 мм. Кроме того, Черемных победил в личном зачёте в классах 200 и 330 мм и стал вторым в личном зачёте в классе 75 мм. А Журавлёв занял третье место в личном зачёте в классах в классах 200 и 330 мм», — говорится в сообщении.