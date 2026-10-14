В лесу под Павловским Посадом потушили торфяной пожар
Торфяник загорелся в лесу в трёх километрах от деревни Улитино Павлово-Посадского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Возгорание заметили местные жители и позвонили в единую службу экстренных вызовов «Система-112».
«В тушении принимали участие пятеро лесных пожарных, использовались три единицы техники», — говорится в сообщении.Причиной происшествия стало нарушение правил пожарной безопасности. Сейчас проводится следствие для установления виновных.
В областном Комлесхозе напомнили, что штрафы за поджог, ставший причиной лесного пожара, составляют до 60 тысяч рублей для физических лиц, до 110 тысяч рублей для должностных лиц и до двух миллионов рублей для юрлиц.