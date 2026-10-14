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В лесу под Павловским Посадом потушили торфяной пожар

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Торфяник загорелся в лесу в трёх километрах от деревни Улитино Павлово-Посадского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.



Возгорание заметили местные жители и позвонили в единую службу экстренных вызовов «Система-112».

«В тушении принимали участие пятеро лесных пожарных, использовались три единицы техники», — говорится в сообщении.
Причиной происшествия стало нарушение правил пожарной безопасности. Сейчас проводится следствие для установления виновных.

В областном Комлесхозе напомнили, что штрафы за поджог, ставший причиной лесного пожара, составляют до 60 тысяч рублей для физических лиц, до 110 тысяч рублей для должностных лиц и до двух миллионов рублей для юрлиц.
Лев Каштанов

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