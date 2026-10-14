В Подмосковье состоится крупнейшая в России выставка индустрии красоты

14 октября 2026, 09:42

Фото: istockphoto.com/vadimguzhva

Выставка индустрии красоты InterCHARM 2026 будет проходить в «Крокус Экспо» в Красногорске с 14 по 17 октября. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.





InterCHARM является самым масштабным мероприятием в отрасли для России и СНГ. В этом году в выставке примут участие свыше 1 700 компаний из РФ и ближнего зарубежья, а также более 600 международных игроков этого рынка.





«В деловую программу InterCHARM 2026 входят мероприятия, охватывающие весь путь развития бизнеса: от анализа экономической ситуации в beauty-сфере до поиска своей ниши, выбора ингредиентов и оформления товара и его продвижения», — говорится в сообщении.