ИИ помог жителям Подмосковья получить более 510 тысяч выписок из домовых книг

20 августа 2026, 09:52

оригинал Фото: медиасток.рф

Более 510 тысяч заявок на получение выписки из домовой книги подали жители Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Оформлять заявления им помогал искусственный интеллект. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.





Нейросеть проверяет качество и правильность прикреплённых документов. Если обнаруживается какая-то ошибка, заявитель может сразу её исправить и таким образом избежать отказа в оказании услуги.





«Выписка из домовой книги — это первая онлайн-услуга подмосковных МФЦ. Сегодня благодаря внедрению искусственного интеллекта процесс стал проще, а количество ошибок при подаче сведено к минимуму», — сказала директор Центра компетенций госуправления Московской области Галина Варганова.