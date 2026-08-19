Жители Московской области за семь месяцев купили порядка 40 000 тонн яблок

19 августа 2026, 17:59

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Жители Подмосковья за семь месяцев 2026 года приобрели в торговых розничных сетях около 40 000 тонн яблок. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.





Нередко на столе у потребителей оказывается фрукт, выращенный в Московской области.

«Производством яблок в регионе занимаются сельскохозяйственные предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства. Среди них «Совхоз имени Ленина» в Ленинском городском округе, ФГУП «АПК «Непецино» в Коломенском округе, Экоферма «ОГО-РОД» в городском округе Серпухов и многие другие. Пусть Яблочный Спас станет ещё одним поводом выбрать продукты местного производства», – сказали в ведомстве.