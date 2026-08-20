Инвестор построил в Мытищах школу на 600 мест

20 августа 2026, 09:22

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, рассчитанную на 600 учеников, построили в составе жилого комплекса «Пироговская Ривьера» в округе Мытищи. Соцобъект возвёл за свой счёт девелопер в рамках договора о комплексном развитии территории. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Новая школа получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Она откроется 1 сентября.





«Общая площадь здания составляет свыше 4 400 квадратных метров. Там размещаются универсальные и специализированные учебные кабинеты, мастерские, спортивные и актовые залы, медпункт, библиотека и столовая», — говорится в сообщении.