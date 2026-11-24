В БТИ Подмосковья запустили новую онлайн-услугу
Ещё одна услуга бюро технической инвентаризации Московской области стала доступна в электронном виде на госпортале региона. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
Теперь пользователи могут подать онлайн-заявку на получение акта обследования объекта недвижимости БТИ.
«Такой документ может понадобиться, если, например, вы планируете продавать участок, на котором когда-то стоял дом», — отметили в министерстве.Услуга доступна для физлиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. После отправки заявления с пользователем связываются для согласования даты обследования объекта.
Цифровизация позволила также сократить срок оказания услуги. Если раньше на неё отводились 15 рабочих дней, то теперь нужный документ будет готов в течение десяти рабочих дней после выезда кадастрового инженера на место.