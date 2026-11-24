На ж/д станции Красноармейская провели рейд по безопасности
Рейд, направленный на снижение травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры, провели на станции Красноармейская в Пушкинском округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участие в рейде приняли представители окружных властей, сотрудники Административно-пассажирской инспекции и волонтёры.
«Пассажирам и прохожим напоминали правила поведения на платформе и объясняли, почему опасно подходить близко к краю. Особое внимание уделялось порядку перехода через железнодорожные пути: людей предупреждали, чем грозит пересечение ж/д полотна в неположенном месте, и призывали перед переходом снимать капюшон и отключать наушники», — говорится в сообщении.В рамках рейда его участники также раздавали брошюры-памятки. Такие акции регулярно проводятся на территории округа и в них всегда участвуют волонтёры.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает помощь в организации мероприятий, страхование жизни и здоровья на время проведения акций, выдачу грантов на реализацию проектов, консультации по открытию и ведению дел социально ориентированных НКО и многое другое. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.