В парке Серпухова устроили детский праздник в честь Дня знаний

02 сентября 2025, 09:32

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

День знаний в Серпухове отметили детским праздником с развлечениями и подарками. Мероприятие состоялось в парке имени Олега Степанова. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Праздничную программу для ребят провели аниматоры и молодогвардейцы. Она включала мастер-классы и прочие активности.



