В парке Серпухова устроили детский праздник в честь Дня знаний
День знаний в Серпухове отметили детским праздником с развлечениями и подарками. Мероприятие состоялось в парке имени Олега Степанова. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Праздничную программу для ребят провели аниматоры и молодогвардейцы. Она включала мастер-классы и прочие активности.
Провести праздник на свежем воздухе помогла солнечная и тёплая погода, так что учебный год у ребят начался с хорошего настроения и положительных эмоций.«Приятным сюрпризом для детей и взрослых стало бесплатное угощение — сахарная вата и мороженое», — говорится в сообщении.
