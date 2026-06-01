В Подмосковье число сотрудников обрабатывающей промышленности превысило 572 000
На предприятиях обрабатывающей промышленности Московской области по итогам трёх месяцев трудоустроены 572 000 человек. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Она напомнила, что регион оказывает промышленным предприятиям системную поддержку.
«По сравнению с предыдущим годом рост превысил 6%. А средний уровень зарплаты сотрудников этих предприятий составляет 122 000 рублей. Рост относительно прошлого года составил свыше 11%. В Московской области реализуют более 450 инвестпроектов по достижению технологического суверенитета страны. Их разрабатывают в таких отраслях, как машиностроение, фармацевтика, электроника, пищевая промышленность и другие», – отметила Зиновьева.Как напомнили в подмосковном Мининвесте, подобрать место для размещения бизнеса или нового промышленного производства, в том числе в особых экономических зонах, можно на инвестиционной карте Московской области.