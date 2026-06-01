Капремонт школы в щёлковском посёлке Трубино завершат к 1 сентября
Здание средней школы №28 в селе Трубино округа Щёлково капитально ремонтируют. Работы планируют завершить до начала учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
В настоящее время готовность объекта составляет более 61%.
«В школе закончили демонтажные работы. Сейчас там монтируют инженерные коммуникации, занимаются отделкой помещений, ремонтируют фасад и кровлю», — говорится в сообщении.В рамках ремонта в здании обновят входную группу, фасад и крышу, заменят системы водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения, полы и потолки, установят новую сантехнику, двери, окна, оборудование и мебель. В программу входит также благоустройство пришкольной территории.