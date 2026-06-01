Капремонт школы в щёлковском посёлке Трубино завершат к 1 сентября

01 июня 2026, 11:44

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание средней школы №28 в селе Трубино округа Щёлково капитально ремонтируют. Работы планируют завершить до начала учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





В настоящее время готовность объекта составляет более 61%.





«В школе закончили демонтажные работы. Сейчас там монтируют инженерные коммуникации, занимаются отделкой помещений, ремонтируют фасад и кровлю», — говорится в сообщении.