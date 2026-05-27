ИИ расшифровал архивные документы в Подмосковья свыше 2,5 миллионов раз
Искусственный интеллект помогает в сервисе Яндекса «Поиск по архивам» прочитать старинные документы и расшифровать почерк XVIII века. С начала года такой возможностью воспользовались более 2,5 млн раз. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления, информационных технологий и связи Московской области.
В сервисе размещено около двух миллионов скан-образов метрических книг ХVIII – начала XX веков со сведениями о жителях Московской губернии.
Чтобы найти эту информацию, нужно зайти на сервис Яндекса «Поиск по архивам». В поисковой строке необходимо ввести фамилию человека, населённый пункт или другую информацию.
ИИ мгновенно найдет документы с ключевыми словами, даже если они написаны сложным старинным почерком. Результат можно получить в привычном формате.
Читайте также: