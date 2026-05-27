ИИ расшифровал архивные документы в Подмосковья свыше 2,5 миллионов раз

27 мая 2026, 14:30

Искусственный интеллект помогает в сервисе Яндекса «Поиск по архивам» прочитать старинные документы и расшифровать почерк XVIII века. С начала года такой возможностью воспользовались более 2,5 млн раз. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления, информационных технологий и связи Московской области.