Около 80 000 жителей Подмосковья с начала года получили СНИЛС в МФЦ

15 мая 2026, 19:47

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

мингосЖители Московской области в этом году более 80 000 раз оформили СНИЛС в многофункциональных центрах региона. Эта услуга – одна из наиболее востребованных в подмосковных МФЦ, сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи региона.





Страховой номер индивидуального лицевого счёта представляет собой уникальный идентификатор, закреплённый за каждым гражданином. Он обеспечивает учёт пенсионных накоплений, трудового стажа и отчислений в Социальный фонд.

«При оформлении документа привычные зелёные карточки больше не выдают. Вместо них предоставляется электронное или бумажное уведомление. От взрослых заявителей требуется только паспорт, от детей – свидетельство о рождении. Наличие СНИЛС – обязательное условие для трудоустройства, оформления пособий, выплат и материнского капитала, записи к врачу, получения полиса ОМС и налогового вычета», – рассказали в ведомстве.