Ветеринарный голосовой помощник Вита принял 35 000 звонков жителей Подмосковья
Голосовой помощник в сфере ветеринарии робот Вита уже приняла более 35 тыс. звонков и 64% из них обработала самостоятельно без перевода на оператора. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Вита может предоставить контакты и график работы ветеринарных клиник, переключить на ближайшую станцию, рассказать о контроле безнадзорных собак и ветеринарии. Помимо этого, робот помогает оставить обращение для борьбы с борщевиком Сосновского.
Удобство голосового помощника заключается в его быстроте: жителю не нужно искать информацию в интернете или обзванивать клиники. Другое преимущество – актуальность. Предоставляемые данные всегда свежие и проверенные. Кроме того, Вита отвечает на звонки круглосуточно.
Связаться с роботом можно по телефонам 8 (800) 550-65-22 и 8 (495) 668-01-25.
Подробнее изучить эту и другие ИИ-практики Подмосковья можно на портале «Цифровой регион».
