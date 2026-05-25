Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с билетами в театр

25 мая 2026, 10:19

оригинал Фото: istockphoto / dontree_m

Россияне начали сталкиваться с новой двухэтапной мошеннической схемой с продажей билетов в театр. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.





Преступники ищут жертв в театральных чатах в популярных мессенджерах. На первом этапе они создают сайты-клоны известных билетных агрегаторов. Злоумышленники предлагают якобы от лица представителей театра выкупить отказные билеты и отправляют фишинговую ссылку на сайт для оплаты по СБП.

«На втором этапе человек вводит личные данные и оплачивает покупку, однако билеты на почту так и не приходят. Зато поступает сообщение о «сбое в системе» и необходимости подтвердить операцию для «возврата денег». Для этого мошенники просят оформить билеты заново. В итоге жертва теряет деньги, а все переписки в мессенджере стираются», – пояснили в ведомстве.