Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с билетами в театр
Россияне начали сталкиваться с новой двухэтапной мошеннической схемой с продажей билетов в театр. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Преступники ищут жертв в театральных чатах в популярных мессенджерах. На первом этапе они создают сайты-клоны известных билетных агрегаторов. Злоумышленники предлагают якобы от лица представителей театра выкупить отказные билеты и отправляют фишинговую ссылку на сайт для оплаты по СБП.
«На втором этапе человек вводит личные данные и оплачивает покупку, однако билеты на почту так и не приходят. Зато поступает сообщение о «сбое в системе» и необходимости подтвердить операцию для «возврата денег». Для этого мошенники просят оформить билеты заново. В итоге жертва теряет деньги, а все переписки в мессенджере стираются», – пояснили в ведомстве.Чтобы не стать жертвой мошенников, там посоветовали покупать билеты только у проверенных продавцов через официальные сайты. Не нужно переходить по подозрительным ссылкам из чатов и сообщений. Если незнакомцы предлагают «отказные» билеты или требуют повторной оплаты, это следует воспринимать как тревожный сигнал.
В Мингосуправления посоветовали изучить и отправить родным памятку по цифровой безопасности.