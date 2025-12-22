ИИ в Подмосковье помог выявить более 12 000 земельных нарушений
В Московской области готовятся к масштабному внедрению искусственного интеллекта в муниципальный земельный контроль. Новые технологии помогут быстрее выявлять нарушения земельного законодательства и упростят работу с нарушителями. Об этом сообщили в подмосковном Минимущества.
Сейчас пилотный проект уже работает в девяти округах: Можайске, Серпухове, Подольске, Долгопрудном, Химках, Наро-Фоминске, Шатуре, Домодедово и Люберцах.
«Внедрить искусственный интеллект в работу земельного контроля мы планируем во всех округах Подмосковья. Инновационные решения в сфере МЗК позволяют существенно повысить качество управления территорией и обеспечить соблюдение земельного законодательства. Анализ первых результатов функционирования земельного патруля на базе искусственного интеллекта подтверждает высокий уровень обнаружения признаков нарушений — количество зарегистрированных случаев превысило отметку в 12 тысяч», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.Больше всего признаков нарушений система зафиксировала в Подольске — свыше 5 700 случаев. В Можайске выявили более 2 600, в Химках — более 2 200.
ИИ-земельный патруль работает на базе оборудования, установленного на автомобилях муниципального земельного контроля. Камеры и датчики фиксируют изменения на участках и передают данные в единую систему. Нейросеть анализирует информацию и сравнивает её с правилами землепользования. Если система видит возможное нарушение, она автоматически формирует уведомление и направляет его в личный кабинет собственника.
После подтверждения факта нарушения владельца привлекают к административной ответственности. Кроме того, кадастровая стоимость участка растет, что напрямую влияет на размер земельного налога.