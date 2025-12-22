ИИ в Подмосковье помог выявить более 12 000 земельных нарушений

22 декабря 2025, 14:59

оригинал Фото: пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области

В Московской области готовятся к масштабному внедрению искусственного интеллекта в муниципальный земельный контроль. Новые технологии помогут быстрее выявлять нарушения земельного законодательства и упростят работу с нарушителями. Об этом сообщили в подмосковном Минимущества.





Сейчас пилотный проект уже работает в девяти округах: Можайске, Серпухове, Подольске, Долгопрудном, Химках, Наро-Фоминске, Шатуре, Домодедово и Люберцах.



«Внедрить искусственный интеллект в работу земельного контроля мы планируем во всех округах Подмосковья. Инновационные решения в сфере МЗК позволяют существенно повысить качество управления территорией и обеспечить соблюдение земельного законодательства. Анализ первых результатов функционирования земельного патруля на базе искусственного интеллекта подтверждает высокий уровень обнаружения признаков нарушений — количество зарегистрированных случаев превысило отметку в 12 тысяч», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.



Фото: пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области