Программа «Земля врачам» помогла 170 специалистам Подмосковья
В 2025 году 170 врачей Московской области получили земельные участки для строительства домов по программе «Земля врачам». Всего за время действия программы землю передали 2595 медикам, сообщили в Минимущества Подмосковья.
Наиболее востребована программа была в Богородском, Пушкинском, Раменском округах, а еще — в Коломне, Домодедово, Щелково и Орехово-Зуево.
«В 2021 году, когда была запущена программа «Земля врачам», желание получить участки изъявили более 2100 специалистов. За прошедшие годы мы расширили перечень специальностей и добавили Каширу», — отметил министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.2022 год стал самым активным — тогда землю получили более 1300 врачей. Многие врачи уже построили дома.
«Получили участок в деревне Становище. Администрация очень помогала. Участок замечательный, возле Рузского водохранилища. Мы уже построили дом и собираемся переехать в этом году», —рассказала врач УЗИ Елена Левчина из Волоколамского округа.Земельные участки предоставляют врачам 39 дефицитных специальностей в 32 округах. Подать заявку можно через местную администрацию. Закон по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование в Подмосковье действует до конца 2026 года.