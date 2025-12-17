Программа «Земля врачам» помогла 170 специалистам Подмосковья

17 декабря 2025, 16:33

оригинал Фото: пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области

В 2025 году 170 врачей Московской области получили земельные участки для строительства домов по программе «Земля врачам». Всего за время действия программы землю передали 2595 медикам, сообщили в Минимущества Подмосковья.





Наиболее востребована программа была в Богородском, Пушкинском, Раменском округах, а еще — в Коломне, Домодедово, Щелково и Орехово-Зуево.

«В 2021 году, когда была запущена программа «Земля врачам», желание получить участки изъявили более 2100 специалистов. За прошедшие годы мы расширили перечень специальностей и добавили Каширу», — отметил министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.

«Получили участок в деревне Становище. Администрация очень помогала. Участок замечательный, возле Рузского водохранилища. Мы уже построили дом и собираемся переехать в этом году», —рассказала врач УЗИ Елена Левчина из Волоколамского округа.