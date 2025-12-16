В Подмосковье за три месяца сдали на утилизацию более 160 тонн электроники
Свыше 160 тонн отслужившей электроники сдали на утилизацию в Московской области за три осенних месяца. Это почти на 70% больше, чем весной, сообщает пресс-служба подмосковного Минимущества.
Сбор организовали в рамках экологической просветительской программы «Школа утилизации: электроника» Фонда рационального природопользования. Осенью в нём приняли участие более 250 организаций, в том числе муниципальные органы власти — администрации и окружные советы, а также региональные министерства.
Он добавил, муниципалитеты, проявившие наибольшую активность в ходе акции, получат награды от министерства на церемонии подведения итогов программы.«Наша задача заключается в рациональном и ответственном использовании материальных ресурсов вплоть до завершения их жизненного цикла. Увеличение объёма утилизации электронной техники осенью на 70% относительно весенних показателей означает, что мы наращиваем эффективность в управлении этим важным процессом», — сказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.
Ранее сообщалось, что в Московской области устанавливают фандоматы для сбора на переработку пластиковых бутылок и ёмкости для текстиля. Кроме того, вторсырьё принимают на площадках «Мегабак». Адреса точек сбора вторичных ресурсов в Московской области размещены на интерактивной карте.