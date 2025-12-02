ИИ выявил более 3 тыс. фактов замусоривания остановок в Подмосковье

02 декабря 2025, 14:33

оригинал Фото: медиасток.рф

Более трёх тысяч фактов замусоривания остановок общественного транспорта выявил в Московской области искусственный интеллект с мая прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.





Нейросеть проверяет состояние остановок через камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион».





«К проекту по проверке чистоты остановок подключили 652 камеры. Искусственный интеллект анализирует поступающий с них видеопоток, и если замечает переполненную урну или мусор, то автоматически формирует задание на уборку, в котором указывается место и описание проблемы», — говорится в сообщении.