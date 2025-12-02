Строительство фитнес-центра с бассейном в Домодедове завершат в январе 2026 года

02 декабря 2025, 14:05

Видео: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Фитнесс-центр с тренажёрными залами, 25-метровым бассейном, сауной и помещением для гидромассажа строят в Домодедове. В настоящее время работы близятся к завершению. Сдать спортивный объект в эксплуатацию планируют в январе 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления строительного надзора Московской области.





Готовность объекта составляет 80%.





«Строители проводят отделочные работы, обустраивают фасад, занимаются монтажом и пусконаладкой инженерных систем, благоустраивают прилегающую территорию», — говорится в сообщении.