Строительство фитнес-центра с бассейном в Домодедове завершат в январе 2026 года
Видео: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Фитнесс-центр с тренажёрными залами, 25-метровым бассейном, сауной и помещением для гидромассажа строят в Домодедове. В настоящее время работы близятся к завершению. Сдать спортивный объект в эксплуатацию планируют в январе 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления строительного надзора Московской области.
Готовность объекта составляет 80%.
«Строители проводят отделочные работы, обустраивают фасад, занимаются монтажом и пусконаладкой инженерных систем, благоустраивают прилегающую территорию», — говорится в сообщении.Общая площадь двухэтажного фитнес-центра составляет более трёх с половиной тысяч квадратных метров. Одновременно его смогут посещать боле 220 человек. Помимо спортивных залов и пространств в здании будет буфет и медпункт для оказания первой помощи.