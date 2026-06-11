ИИ выявил более 9000 случаев парковки у подмосковных контейнерных площадок
Свыше девяти тысяч случаев парковки у контейнерных площадок, мешающей работе мусоровозов, выявил в Московской области искусственный интеллект через видеокамеры системы «Безопасный регион». Об этом сообщает пресс-служба Мингоусправления региона.
Нейросеть фиксирует факт парковки, распознаёт номер автомобиля и отправляет данные в Систему автоматизации административного производства, откуда автовладельцу присылают штраф.
«Штрафы выписаны уже по четырём тысячам нарушений. Их общая сумма превысила 32 миллиона рублей», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что ИИ фиксирует только машины, простоявшие у контейнерной площадки более 15 минут и размещённые так, что перегораживают проезд мусоровозу или мешают выкатывать контейнеры.