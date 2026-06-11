На госпортале Подмосковья улучшили услугу по подключению к инженерным сетям
Услугу по подключению к инженерным сетям на госпортале Московской области оптимизировали. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
Теперь получить всё необходимое пользователям помогут «умные сервисы».
«Благодаря оптимизации жители Подмосковья могут скачивать документы из информационной системы управления градостроительной деятельностью и региональной географической информационной системы», — сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.В частности, теперь по кадастровому номеру участка пользователь может получить проект межевания территории и прочие градостроительные документы, а также постановление органа местного самоуправления о предварительном согласовании предоставления земли.
Услуга доступна как для юридических, так и для физических лиц, а также для индивидуальных предпринимателей.