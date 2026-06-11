Достижения.рф

На госпортале Подмосковья улучшили услугу по подключению к инженерным сетям

оригинал Фото: istockphoto.com/golubovy

Услугу по подключению к инженерным сетям на госпортале Московской области оптимизировали. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.



Теперь получить всё необходимое пользователям помогут «умные сервисы».

«Благодаря оптимизации жители Подмосковья могут скачивать документы из информационной системы управления градостроительной деятельностью и региональной географической информационной системы», — сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.
В частности, теперь по кадастровому номеру участка пользователь может получить проект межевания территории и прочие градостроительные документы, а также постановление органа местного самоуправления о предварительном согласовании предоставления земли.

Услуга доступна как для юридических, так и для физических лиц, а также для индивидуальных предпринимателей.
Лев Каштанов

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