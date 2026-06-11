В Подмосковье в преддверии Дня России привели в порядок более 250 въездных стел

11 июня 2026, 09:34

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Благоустройство более 250 въездных стел с названием городов, посёлков и региона провели коммунальщики в Московской области перед Днём России. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





В рамках благоустройства стелы помыли, убрали со всех поверхностей смет, а также восстановили покрытие — заделали трещины, сколы и заново покрасили.





«В День России Московская область традиционно становится местом притяжения туристов из других регионов. А стела — это визитная карточка города, первое что привлекает взгляд при въезде и по чему складывается первое впечатление», — отметил вице-губернатор региона Владислав Мурашов.