ИИ выявил на дорогах Подмосковья более 4 200 дефектов

19 мая 2026, 11:57

Свыше 4 200 дорожных дефектов выявили мобильные комплексы с искусственным интеллектом в Московской области с момента их запуска более полугода назад. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Информация об обнаруженных проблемах отправляется инспекторам в режиме реального времени.





«Проверка проводится следующим образом: по маршруту следует транспорт, оборудованный видеокамерами, которые фиксируют дорожную обстановку. Видеопоток поступает на центральный сервер с искусственным интеллектом, который распознаёт нарушения: ямы и сваленный на обочинах мусор», — говорится в сообщении.