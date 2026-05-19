ИИ выявил на дорогах Подмосковья более 4 200 дефектов
Свыше 4 200 дорожных дефектов выявили мобильные комплексы с искусственным интеллектом в Московской области с момента их запуска более полугода назад. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Информация об обнаруженных проблемах отправляется инспекторам в режиме реального времени.
«Проверка проводится следующим образом: по маршруту следует транспорт, оборудованный видеокамерами, которые фиксируют дорожную обстановку. Видеопоток поступает на центральный сервер с искусственным интеллектом, который распознаёт нарушения: ямы и сваленный на обочинах мусор», — говорится в сообщении.Инспекторы проверяют поступившую информацию и ставят ответственным службам задачу устранить проблему.