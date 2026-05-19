В Подмосковье подали более 2 600 онлайн-заявок на обслуживание счётчиков
Свыше 2 600 заявление на обслуживание бытовых счётчиков подали жители Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
По заявке проводят опломбировку и обслуживание приборов учёта водо- и теплоснабжения.
«Услуга размещается на портале в разделе «Гражданам», подразделе «Жильё» — «Коммунальные услуги». Воспользоваться ей могут как физические, так и юридические лица», — говорится в сообщении.Для подачи заявления нужно пройти авторизацию с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и заполнить соответствующую электронную форму.
Ранее жителям Московской области напомнили о необходимости получать разрешение перед началом земляных работ.