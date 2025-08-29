Назван срок завершения благоустройства Советской улицы в Кашире
В историческом центре Каширы реализуется проект по благоустройству Советской улицы с Пушкинским сквером, Летним садом, скверами Краеведческого музея и прилегающими участками улиц. Работы должны быть завершены 30 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Ход благоустройства проверили глава Каширы Роман Пичугин и замначальника управления развития общественных территорий министерства благоустройства Московской области Дмитрий Замулин. В настоящее время готовность объекта приблизилась к 60%.
«Уже сейчас видно, как улица оживает. В Летнем саду и Пушкинском сквере хочется задержаться. Это будет место, куда тянет, где приятно быть», — сказал Роман Пичугин.На благоустроенной территории подключили фонтан. Продолжается обустройство парковочных карманов и тротуаров, установка уличных фонарей и малых архитектурных форм.