Расписание электричек Савёловского направления изменится в сентябре

29 августа 2025, 12:45

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения ряда пригородных поездов, курсирующих на Савёловском направлении, изменится в сентябре из-за капремонта платформы на станции Большая Волга в Дубне. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.







«На время ремонта планируется останавливать движение по второму пути, в связи с чем некоторые электрички проследуют по укороченным маршрутам», — отмечается в сообщении.