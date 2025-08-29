Расписание электричек Савёловского направления изменится в сентябре
График движения ряда пригородных поездов, курсирующих на Савёловском направлении, изменится в сентябре из-за капремонта платформы на станции Большая Волга в Дубне. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«На время ремонта планируется останавливать движение по второму пути, в связи с чем некоторые электрички проследуют по укороченным маршрутам», — отмечается в сообщении.Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее уточнять актуальное расписание. Его размещают на информационных табло на вокзалах и станциях. Кроме того, расписание можно проверить в онлайн-режиме: на сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».