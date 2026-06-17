ИИ выявил в Подмосковье 1400 случаев парковки в неположенных местах
Искусственный интеллект с августа прошлого года выявил уже более 1400 случаев систематической парковки в неположенных местах, в том числе в запрещённых зонах вдоль дорог. Эвакуировано 862 автомобиля, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Каждый час ИИ делает снимки с камер системы «Безопасный регион» и выявляет машины в запретных зонах.
«Если автомобиль задержался дольше 30 минут, система фиксирует нарушение. Данные поступают в Центр управления регионом, где их проверяют сотрудники Минтранса Подмосковья. Затем они передаются специалистам Управления регионального административно‑транспортного контроля. После этого начинают работу эвакуаторы», – рассказали в ведомстве.Там отметили, что внедрение ИИ-практики позволяет действовать максимально эффективно. Эвакуаторы направляют именно туда, где они действительно нужны. Кроме того, система собирает статистику и формирует единую базу проблемных точек.
Изучить эту и другие ИИ-практики Московской области, а также подать заявку на их внедрение можно на портале «Цифровой регион».