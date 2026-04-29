В Дмитрове обсудили роль искусственного интеллекта в школах
27 апреля в Инженерной школе Дмитрова прошел межмуниципальный форум «Координаты перемен 3.0». Участники обсудили тему «Искусственный интеллект в образовании: этика, практика, новые возможности», сообщает Министерство образования Московской области.
Площадка объединила более 300 педагогов из Дмитрова, Дубны, Талдома, Электростали, Сергиева Посада, Лобни, Мытищ, Долгопрудного, Клина, Королёва и Солнечногорска. В дискуссии также включились молодые ученые университета «Дубна», специалисты «СберОбразование», представители «Цифриум» и Центра знаний «Машук». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
Участники представили школьные проекты в сфере искусственного интеллекта, включая разработки финалистов Фестиваля ИИ и номинантов направления «Идея будущего». На пленарном заседании организаторы отметили педагогов — победителей конкурса «ИИ в школе: от теории к практике».
Деловая программа включила работу десяти тематических секций. Педагоги обсудили цифровизацию образования, способы повышения мотивации школьников, сотрудничество школ и вузов, а также развитие молодежных инициатив в сфере ИИ. Особое внимание привлекли практические форматы — мастерская по созданию уроков с использованием искусственного интеллекта и презентация интерактивной карты цифровых возможностей.
Отдельный блок посвятили проекту «Ассистент преподавателя» на базе генеративного ИИ. Решение помогает учителям готовить занятия, разрабатывать персонализированные задания и получать методические рекомендации.
Первый заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова отметила, что искусственный интеллект уже играет заметную роль в образовательном процессе. По ее словам, важно не только внедрять технологии, но и формировать ответственное отношение к их использованию у педагогов и школьников.
Форум стал площадкой для обмена опытом и выработки практических решений, которые планируют применять в школах региона.
