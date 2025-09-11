В Луховицах для подмосковных долголетов прошел турнир «Рыбная фиеста»

11 сентября 2025, 17:25

оригинал Фото: Министерство социального развития Московской области

Луховицах на Матырском пруду состоялся турнир по рыбной ловле «Рыбная фиеста». Мероприятие провели в рамках губернаторской программы «Активное долголетие», направленной на улучшение качества жизни людей страшего возраста, сообщает Министерство социального развития Московской области.