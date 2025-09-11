В Луховицах для подмосковных долголетов прошел турнир «Рыбная фиеста»
Луховицах на Матырском пруду состоялся турнир по рыбной ловле «Рыбная фиеста». Мероприятие провели в рамках губернаторской программы «Активное долголетие», направленной на улучшение качества жизни людей страшего возраста, сообщает Министерство социального развития Московской области.
Как отметили в Министерстве социального развития Московской области, такие события помогают укрепить социальные связи и популяризировать здоровый образ жизни среди людей старшего возраста.
Подробную информацию о проекте можно получить в комплексном центре «Луховицкий» по адресу: г. Луховицы, ул. Советская, стр. 9Б, тел.: +7 (49663) 2-15-24.
Читайте также: