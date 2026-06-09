В Раменском роддоме родился ребёнок-богатырь весом более пяти килограммов

09 июня 2026, 17:50

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Раменского роддома помогли появиться на свет настоящему младенцу-богатырю весом 5050 граммов и ростом 57 сантиметров. Об уникальном случае рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Состояние новорождённого по шкале Апгар оценили в 8-9 баллов, что означает полное соответствие физической норме. Роды прошли успешно благодаря профессионализму медперсонала и современному оборудованию.



Мама новорождённого наблюдалась в женской консультации. Из-за ожидания малыша с большим весом было решено провести плановую операцию кесарева сечения.

«Во время операции была проведена метропластика для коррекции несостоятельного рубца на матке, чтобы восстановить целостность мышечного слоя. Это позволит благополучно выносить беременность в будущем», – подчеркнул заведующий отделением патологии беременности Раменского ЦМиД Александр Ефанов.

«Крупные малыши у нас рождаются нечасто. Такие дети требуют особого внимания врачей. Чтобы убедиться, что у ребёнка всё в порядке со здоровьем и исключить патологии, мы проводим анализы, обследования и наблюдаем новорождённого», – отметила врач-неонатолог Раменского ЦМиД Елена Жаркова.