В Раменском центре материнства и детства родился 30-тысячный ребёнок
Мальчик Артём стал 30-тысячным младенцем, родившимся в стенах Раменского центра материнства и детства. Семью малыша поздравил с прибавлением глава округа Эдуард Малышев. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ребёнок появился на свет 2 июня. Он — первенец у своих родителей.
«Я всегда с особой радостью приезжаю в наш Центр материнства и детства. Поздравляю всю семью с таким значимым событием. Для ребёнка сейчас главное — это любовь и забота родителей», — сказал Эдуард Малышев.Мама Артёма Алина Кошлец рассказала, что роды прошли хорошо, и поблагодарила за поддержку врачей и акушеров Центра.
Раменский центр материнства и детства открылся в ноябре 2017 года. Он оснащён самым современным оборудованием.