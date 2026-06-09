В Раменском центре материнства и детства родился 30-тысячный ребёнок

09 июня 2026, 17:50

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Мальчик Артём стал 30-тысячным младенцем, родившимся в стенах Раменского центра материнства и детства. Семью малыша поздравил с прибавлением глава округа Эдуард Малышев. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Ребёнок появился на свет 2 июня. Он — первенец у своих родителей.





«Я всегда с особой радостью приезжаю в наш Центр материнства и детства. Поздравляю всю семью с таким значимым событием. Для ребёнка сейчас главное — это любовь и забота родителей», — сказал Эдуард Малышев.