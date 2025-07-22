Имена Ева и Василиса вошли в число самых популярных в Подмосковье

22 июля 2025, 10:53

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Этим летом в список самых популярных имён для девочек, появившихся на свет в Московской области, вошли Василиса и Ева, а для мальчиков — Артём и Максим. Об этом, а также о самых редких именах новорождённых рассказали в пресс-службе подмосковного Минспоцразвития.





В целом для мальчиков в тренде классика. С начала лета 2025 года топ-5 по популярности составили имена Михаил, Александр, Иван, Максим и Артём. А в пятёрку самых популярных имён для девочек, помимо сказочной Василисы и библейской Евы, вошли София, Мария, Анна.





«Кроме того, некоторые родители выбрали детям редкие имена. Так с июня в Подмосковье появились Север, Ратибор, Корней, Ермак и Викторин, а также Ширина, Розалия, Нинель, Евелина и Алесия», — говорится в сообщении.