В подмосковном ЖК «Новое Пушкино» поставили на кадастр школу на 1050 мест
Школу на 1050 учеников, построенную на территории жилого комплекса «Новое Пушкино», поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Адрес школы: город Пушкино, улица Антона Ветчинова, дом №2.
«Общая площадь трёхэтажного здания школы составляет более 13 тысяч квадратных метров. Там расположены учебные кабинеты, помещения для продлёнки, мастерские и лаборатории, а также библиотечно-информационный центр с медиатекой и музеем, актовый зал, два спортзала, столовая на 400 мест и медпункт», — говорится в сообщении.На пришкольной территории установлен стадион с полем для мини-футбола, площадками для баскетбола и волейбола, беговыми дорожками и полосой препятствий. Кроме того, у школы есть экотропа и место для выращивания различных растений в теплице.