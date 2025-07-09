На конкурс «Это у нас семейное» зарегистрировались 5 тыс. жителей Подмосковья
Регистрация на конкурс «Это у нас семейное» для жителей Московской области продолжается. Об том сообщили организаторы конкурса – АНО «Россия – страна возможностей».
В этом году самый народный конкурс одноимённой президентской платформы стал частью нацпроекта «Семья». Регистрация проходит на сайте до 14 сентября.
«В новом сезоне конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» зарегистрировалось уже почти 5 тыс. жителей Московской области. Это около 1,5 тыс. семей. Регион входит в топ-10 по количеству поданных заявок на участие», – отметили организаторы.Старт второго сезона конкурса был дан 27 мая 2025 года на заседании Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей». Сезон конкурса посвящён теме культурного кода России.
Подать заявки могут семейные команды из четырёх и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трёх и более поколений. В составе семейной команды обязательно должен быть участник от 5 до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации.