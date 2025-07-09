На конкурс «Это у нас семейное» зарегистрировались 5 тыс. жителей Подмосковья

09 июля 2025, 15:34

оригинал Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Регистрация на конкурс «Это у нас семейное» для жителей Московской области продолжается. Об том сообщили организаторы конкурса – АНО «Россия – страна возможностей».





В этом году самый народный конкурс одноимённой президентской платформы стал частью нацпроекта «Семья». Регистрация проходит на сайте до 14 сентября.



«В новом сезоне конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» зарегистрировалось уже почти 5 тыс. жителей Московской области. Это около 1,5 тыс. семей. Регион входит в топ-10 по количеству поданных заявок на участие», – отметили организаторы.