Иммунизацию в перинатальном центре Подмосковья прошли 200 недоношенных детей

28 августа 2026, 16:13

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 200 недоношенных детей прошли курс иммунизации в Московском областном перинатальном центре с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Малышам вводили препарат «Синагис», защищающий от тяжёлых респираторных инфекций. В курс входят пять инъекций.





«Для недоношенного ребёнка первые месяцы и годы жизни — период, когда особенно важна профилактика инфекций. Наша задача — своевременно использовать доступные методы защиты от заболеваний, которые могут быть для него очень опасны. Мы проводим иммунизацию по показаниям и сопровождаем семьи на протяжении всего курса», — рассказал заведующий отделением катамнеза Михаил Немсверидзе.