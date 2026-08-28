Подмосковный омбудсмен Фаевская будет сотрудничать с Общественной палатой региона

28 августа 2026, 15:54

оригинал Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская приняла участие в IV областном форуме муниципальных общественных палат «Совместный вектор развития». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.





Первый рабочий день форума был посвящён подготовке к Единому дню голосования и системе общественного контроля за выборами.



На экспертной сессии «ЕДГ 2026: общество, государство и открытый электоральный процесс» выступила руководитель Штаба общественного наблюдения за выборами Татьяна Дмитриева.

«Сегодня важно говорить не только о количестве наблюдателей, но прежде всего об их качестве и компетенциях. Наблюдатель должен понимать, что происходит на участке, уметь отличить реальное нарушение от технической ситуации и действовать исключительно в рамках закона. Задача – создать систему, которой доверяют и граждане, и участники избирательного процесса», – отметила Дмитриева.

«Для гражданина важно не только иметь право проголосовать, но и быть уверенным в том, что его права на каждом этапе избирательного процесса защищены. Общественное наблюдение – один из механизмов, позволяющих своевременно выявлять проблемные ситуации и обеспечивать их рассмотрение в правовом поле», – подчеркнула Фаевская.