В парках Подмосковья проведут праздники в честь начала учебного года

28 августа 2026, 15:37

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Общеобластное мероприятие «Парк знаний», посвящённое началу учебного года, проведут в 81 парке Московской области во вторник, 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минкульттуризма.





В парках организуют уроки мира под открытым небом, парады первоклассников «Ура! В школу!», научные мастер-классы, презентации секций и кружков, интеллектуальные игры, представления и концерты.





«В программу в Одинцовском парке культуры спорта и отдыха добавили пленэры и семейный квест-забег, посетителей Свердловского парка в Лосино-Петровском ждёт школьный карнавал и городок профессий, а в Жуковском парке культуры и отдыха гости смогут посетить фотовыставку «Глубокое погружение в небо» и встретится с её автором — летчиком первой категории и авиационным фотографом Артуром Саркисяном», — говорится в сообщении.