Имущество бывшего замглавы Дмитровского округа обратили в доход государства
В доход государства по иску подмосковной прокуратуры обращено имущество бывшего замглавы Дмитровского городского округа Алексея Ионова на 65 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.
Сотрудники надзорного ведомства проверили соблюдение Ионовым законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что во время муниципальной службы в органах местного самоуправления Дмитровского городского округа с 2021 по 2025 годы он покупал недвижимость и автомобили, которые для сокрытия реального имущественного положения оформлял на подконтрольных лиц. Это супруга, дети, свои родители и родителей жены, а также друзья.
На деньги, законность происхождения которых семья подтвердить не смогла, были куплены три квартиры в жилом комплексе в Москве, два машино-места на парковке, нежилое помещение и два автомобиля на общую сумму 65 млн рублей.
В связи с этим областная прокуратура в судебном порядке потребовала обратить имущество экс-чиновника и аффилированных с ним лиц в доход государства. Эти требования удовлетворены в полном объёме.
Кроме того, в сентябре прошлого года по результатам рассмотрения представления прокуратуры Ионов был уволен с должности в связи с утратой доверия. В отношении него расследуется уголовное дело о получении взятки в крупном размере.
