Имущество бывшего замглавы Дмитровского округа обратили в доход государства

02 февраля 2026, 18:58

оригинал Фото: istockphoto / ArLawKa AungTun

В доход государства по иску подмосковной прокуратуры обращено имущество бывшего замглавы Дмитровского городского округа Алексея Ионова на 65 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.