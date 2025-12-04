Имя мастера маникюра из Ивантеевки внесли в Книгу рекордов России

04 декабря 2025, 16:59

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Мастер ногтевого сервиса из Ивантеевки Алёна Куликова вместо 40 клиентов за сутки смогла принять 52. Ей вручили сертификат Книги рекордов России, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.





Куликова – инструктор по скоростному маникюру, спикер правительственных и бьюти-конференций. Преподаёт в техникуме им. С.П. Королева. Ранее подала заявку в Книгу рекордов страны.

«Надо только набить руку, а потом всё делается без пауз, без раздумий. Ты знаешь каждый свой шаг наперёд, не останавливаешься на каком-то моменте, чтобы подумать и не болтаешь», – рассказала девушка.