Волонтёры Пушкинского округа провели мастер-класс в доме-интернате для пожилых
Творческий мастер-класс провела в доме-интернате для пожилых людей команда «Волонтёров Подмосковья» Пушкинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ребята научили постояльцев дома престарелых делать новогодние украшения.
«Мы решили принести праздник и тепло туда, где они особенно нужны. Наш округ уже украсили к Новому году, и мы хотим, чтобы это волшебство чувствовал каждый», — сказали волонтёры.Они добавили, что своим визитом хотели не просто развлечь пожилых людей, но и поделиться с ними теплом и вниманием.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки участников волонтёрского движения. Им предоставляют гранты на реализацию проектов, страхование жизни и здоровья на время проведения и акций и помощь в организации мероприятия. В списке также консультирование по открытию и ведению дел некоммерческих НКО, информационная и методическая поддержка. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.